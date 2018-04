Polizeipräsidium Freiburg / Steinen: Fußgängerin überquert ...

Steinen: Fußgängerin überquert Straße und wird von Auto umgefahren

Glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall mit Beteiligung einer älteren Fußgängerin am Donnerstagvormittag im Ortskern. Um 10 Uhr verließ eine Autofahrerin den Parkplatz am "Scharfen Eck" und bog in die Kirchstraße ein. Dort kollidierte sie mit einer gehbeeinträchtigten Fußgängerin mit Gehstock, die gerade die Kirchstraße überquerte. Die 74-jährige Frau wurde umgestoßen und stürzte zu Boden. Hierbei verletzte sie sich und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Dieses konnte sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

