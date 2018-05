Polizeipräsidium Freiburg / Steinen: Illegale Müllbeseitigung ...

Steinen: Illegale Müllbeseitigung auf Depot für Baumaterialien - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg - Steinen: Illegale Müllbeseitigung auf Depot für Baumaterialien - Polizei bittet um Hinweise

In einem Fall von illegaler Abfallentsorgung ermittelt derzeit der Polizeiposten Steinen. In den vergangenen Tagen fuhren Unbekannte mit einem größeren Fahrzeug zum Depot und entsorgten dort eine größere Menge Müll. Darunter befanden sich u.a. ein Sofa, Schränke und eine Mikrowelle. Das Depot befindet sich wenige Kilometer außerhalb Steinens in Richtung Weitenau/Schlächtenhaus, direkt neben der Einmündung L 135/K 6346. Der Polizeiposten bittet um Mithilfe bei den Ermittlungen und um sachdienliche Hinweise (07627-970250).

