Polizeipräsidium Freiburg / Steinen: Junger Fahrradfahrer ...

Am Donnerstagabend verunglückte im Wohngebiet Steinen-Ost ein junger Fahrradfahrer. Der 10-Jährige befuhr kurz nach 17 Uhr mit seinem Fahrrad einen Fußweg und steuerte auf eine Treppe zu. Dort vollführte der Junge einen Kunstsprung und sprang mitsamt dem Rad über die Treppe auf die Straße. Dort fuhr gerade ein Auto vorbei, in dessen rechte Seite der kleine Kunstradler prallte und anschließend zu Fall kam. Der 10-Jährige zog sich Verletzungen nicht bekannten Ausmaßes zu. Er wurde vom Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand etwa 1500 Euro Blechschaden.

