Polizeipräsidium Freiburg / Steinen: Verkehrsüberwachung an ...

Steinen: Verkehrsüberwachung an Baustellenampel

Freiburg - Am Mittwochvormittag wurde durch das Verkehrskommissariat Weil am Rhein im Bereich einer Baustelle in der Lörracher Straße die Einhaltung des Rotlichts der Lichtzeichenanlage überwacht. Sieben Fahrzeugführer wurden angezeigt. Der Bußgeldkatalog sieht in diesem Fall 90 Euro Bußgeld nebst Verwaltungsgebühren und einen Punkt in Flensburg vor. Dauerte das Rotlicht bereits länger als eine Sekunde, so erhöht sich das Bußgeld auf 200 Euro und es droht ein Monat Fahrverbot. Erheblich teurer wird es nochmals, wenn es hierdurch zu einer Gefährdung des Gegenverkehrs kam.

kj

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Jörg Kiefer Telefon: 07621/176-101 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/