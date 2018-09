Polizeipräsidium Freiburg / Steinen: Verkehrsunfall auf der B ...

Steinen: Verkehrsunfall auf der B 317 führt zum Verkehrschaos

Freiburg - Ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der B 317 führte zur erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Eine Autofahrerin kam vorsorglich ins Krankenhaus. Gegen 14:20 Uhr war die 63 Jahre alte Frau auf der Bundesstraße von Lörrach in Richtung Maulburg unterwegs, als sie ca. 400 Meter vor dem Kreisel bei Steinen auf die Gegenfahrbahn geriet. Sie streifte mit ihrem Fiat einen entgegenkommenden Toyota. In der Folge verkeilten sich die Autos regelrecht, so dass am Fiat die Vorderradaufhängung und am Toyota die Hinterachse abgerissen wurden. Die Fiat-Fahrerin wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um sie. Der 54 Jahre alte Toyota-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge endeten mit Totaschaden und mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Schadenshöhe liegt bei rund 9000 Euro. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Fahrerin kurz eingenickt war. Die Ermittlungen laufen. Gegen 15:50 Uhr konnte die Bundesstraße wieder freigegeben werden, davor musste örtlich umgeleitet werden.

ma

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Mathias Albicker Telefon: 07741 / 8316 - 201 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/