Polizeipräsidium Freiburg / Straßenverkehrsgefährdung - B 317 ...

Am Samstagvormittag kam es auf der B317 in Höhe der JET-Tankstelle zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen dunklen Mercedes-Fahrer. Demnach hat diser auf der Beschleunigungsspur in Fahrtrichtung Steinen einen ebenfalls auf der einspurigen Beschleunigungsspur fahrenden grauen Ford-Fahrer links überholt. Dabei fuhr der Mercedes-Fahrer auch auf die Gegenfahrbahn und kollidierte beinahe mit einem entgegenkommenden LKW-Fahrer. Der Ford-Fahrer musste mit seinem Fahrzeug nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Mercedes-Fahrer überfuhr dann noch eine Sperrfläche in Richtung Steinen davon.

Das Polizeirevier Schopfheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel.: 07622-666980 um Zeugenhinweise

