Polizeipräsidium Freiburg / Stühlingen: Unfall auf der B 314 - ...

Stühlingen: Unfall auf der B 314 - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg - Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonntagmittag auf der B 314 zwischen Eberfingen und Stühlingen ereignet, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Denn die Aussagen der beiden beteiligten Fahrer unterscheiden sich. Gegen 14:00 Uhr waren die zwei, ein 48 Jahre alter Mercedes-Fahrer und ein 60-jähriger BMW-Fahrer in Richtung Stühlingen unterwegs. Dabei kam es zum Steifvorgang zwischen dem Mercedes und dem BMW, als sich die beiden Autos nebeneinander befanden. Während der Mercedes-Fahrer vom BMW auf dem rechten Fahrstreifen berührt worden sein will, als der BMW-Fahrer wegen Gegenverkehrs reinzog, will der BMW-Fahrer beim Überholen vom ebenso ausscherenden Mercedes-Fahrer touchiert worden sein. Zur Klärung des Unfallherganges bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen Zeugen, sich dort zu melden (Kontakt 07751 8316-531). An den Autos entstand jeweils ca. 6000 Euro Sachschaden.

