Polizeipräsidium Freiburg / Tegernau: Radmuttern an Auto gelöst ...

Tegernau: Radmuttern an Auto gelöst - Zeugenaufruf

Freiburg - Wie der Polizei Schopfheim erst nachträglich gemeldet wurde, soll es im Zeitraum von Freitag, den 16.11.2018, 19.30 Uhr, bis Samstag, den 17.11.2018, 00.30 Uhr, zu einem gefährlichen Vorfall in Tegernau gekommen sein. Ein bislang unbekannter Täter löste, vermutlich während einer Veranstaltung in der Tegernauer Festhalle, die vier Radmuttern an einem Auto. Aufgrund ungewöhnlicher Fahrgeräusche überprüfte der Fahrer sein Fahrzeug zu einem späteren Zeitpunkt und stellte hierbei den Eingriff fest. Ein Schaden ist nicht entstanden. Wie der Polizei im Rahmen der ersten Ermittlungen bekannt wurde, sollen noch an einem weiteren Pkw die Radmuttern gelöst worden sein. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07673/66698-0, ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Meldung von verdächtigen Wahrnehmungen.

