Polizeipräsidium Freiburg / Teningen: Auto brennt am Bahnhof ...

Freiburg - Nachdem am Bahnhof Teningen-Köndringen ein Pkw in Brand geraten war, ermittelt nun die Kriminalpolizei Emmendingen und sucht nach Zeugen.

Am Dienstagvormittag, 02.10.2018, gegen 11:20 Uhr, ging bei der Polizei die Meldung über ein brennendes Fahrzeug am Bahnhof Köndringen ein. Die Feuerwehr war bereits informiert worden und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Bei dem betroffenen Pkw handelt es sich um einen älteren BMW (ohne Motor). Es liegen Zeugenhinweise vor, dass sich zur Tatzeit mehrere Jugendliche in der Nähe aufgehalten hätten. Es liegen auch Hinweise vor, dass sich bereits am vergangenen Wochenende Personen an dort abgestellten Schrottfahrzeugen zu schaffen gemacht haben könnten.

Wegen des Verdachts der Brandstiftung hat die Kriminalpolizei Emmendingen die Ermittlungen aufgenommen und wendet sich an mögliche Zeugen:

Wer hat am Vormittag des 02.10.2018, gegen 11:20 Uhr, verdächtige Personen im Bereich des Bahnhofs Teningen-Köndringen beobachtet? Wer hat an diesem Ort am vorangegangenen Wochenende sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise rund um die Uhr entgegen (Tel. 0761 882-5777).

