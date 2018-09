Polizeipräsidium Freiburg / Teningen: Mehrere Wohnhäuser in ...

Teningen: Mehrere Wohnhäuser in Brand geraten - Zeugenaufruf

Freiburg - Am Freitagabend gegen 21 Uhr kam es zu einem Brand, der auf mehrere Wohnhäuser übergriff. Betroffen waren drei Objekte in der Kirchstraße und eines in der Riegeler Straße.

Die Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort und konnte das Feuer schließlich unter Kontrolle bringen. Zwei Feuerwehrmänner wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt.

Mehrere Objekte waren im Anschluss nicht mehr bewohnbar, die Anwohner konnten bei Angehörigen oder in Notunterkünften der Gemeinde Teningen unterkommen.

Die Schadenshöhe steht noch nicht fest, es wird jedoch von einem Schaden im siebenstelligen Bereich ausgegangen.

Zum Brandhergang können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich tagsüber unter der 0761/882-200 beim KK Emmendingen oder rund um die Uhr unter der 0761/882-5777 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

