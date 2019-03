Polizeipräsidium Freiburg / Teningen-Nimburg: Weiterer ...

Teningen-Nimburg: Weiterer Wohnungseinbruch

Freiburg - LANDKREIS EMMENDINGEN

Wie am Freitagvormittag (22. März) bekannt wurde, gab es im gleichen Wohngebiet von Nimburg einen weiteren Wohnungseinbruch. Während der Abwesenheit der Eigentümer hebelten Unbekannte ein Terrassenfenster in der Vulpiusstraße auf und stiegen in das Haus ein. Auch hier wurden die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Die Tatzeit kann hier lediglich auf den Zeitraum zwischen Donnerstag (21. März), 17 Uhr, und Freitag (22. März), 07.45 Uhr, eingegrenzt werden. Naheliegend aufgrund der räumlichen Nähe zur anderen Tat ist jedoch, dass auch dieser Einbruch am Donnerstagabend begangen wurde.

Auch zu diesem Fall hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im fraglichen Wohngebiet. Wer auffällige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Emmendingen unter Tel. 07641/582-200 zu melden.

wr

Bezug - siehe Pressemitteilung vom 22.3.2019, 10.34 Uhr:

Teningen-Nimburg: Wohnungseinbruch - Kripo bittet um Zeugenhinweise

Einen eher geringen Bargeldbetrag und Modeschmuck stahlen Einbrecher am Donnerstagabend (21. März), während der Abwesenheit der Hauseigentümer in der Zeit zwischen etwa 18.30 Uhr und 20.45 Uhr, im Teninger Ortsteil Nimburg. Die Unbekannten hebelten die Terrassentüre eines Hauses "Im Klettenacker" auf und durchsuchten Räume und Behältnisse.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im fraglichen Wohngebiet am südlichen Ortsrand von Nimburg. Wer auffällige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Emmendingen unter Tel. 07641/582-200 zu melden.

wr

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an: Walter Roth Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761 882-1013 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/