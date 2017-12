Polizeipräsidium Freiburg / Titisee-Neustadt - ...

Titisee-Neustadt - Sachbeschädigungen an Außenspiegel geparkter Autos

Freiburg - Wie der Polizei erst am 22.12.2017 bekannt wurde, wurden am Montag, 18.12.2017, im Zeiraum zwischen 17 und 22 Uhr, an bisher insgsamt drei im Bereich der Sebastian-Kneipp-Anlage geparkten Pkw die Außenspiegel ganz offensichtlich mutwillig beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500,- EUR.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/93360.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Clemens Winkler Polizeipräsidium Freiburg Polizeirevier Titisee-Neustadt Telefon: 07651 / 9336 - 120 E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/