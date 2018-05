Polizeipräsidium Freiburg / Titisee-Neustadt (Lkr. ...

Titisee-Neustadt (Lkr. Brsg.-Hochschw.) - Fahren unter Drogeneinwirkung, Betäubungsmittelfund, Verstoß gegen das Waffengesetz

Freiburg - Am Samstag, 26.05.18, gg. 18:00 Uhr, wurde in Titisee-Neustadt in der Vöhrenbacher Str. ein Pkw angehalten, dessen Fahrer bei der Kontrolle auffallend aufgeregt und nervös wirkte. Bei der genaueren Überprüfung verdichtete sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Drogeneinwirkung steht. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und bei ihm im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Er wird mit einem hohen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen müssen.

Damit nicht genug, wurden bei der Durchsuchung des Fahrzeugs Betäubungsmittel und weitere Beweismittel aufgefunden, die darauf hindeuten, dass der Fahrer die Drogen nicht nur für den Eigenbedarf bei sich hatte.

Zu guter Letzt konnte zudem im Pkw noch ein griffbereiter Teleskopschlagstock aufgefunden werden.

Auch hierzu wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

