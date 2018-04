Polizeipräsidium Freiburg / Titisee-Neustadt - Verkehrsunfall ...

Titisee-Neustadt - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer / Zeugenaufruf

Freiburg - Ein 27-jähriger Autofahrer befuhr am Mittwoch , 18.04.2018 , gegen 09:45 Uhr die Jostalstraße und wollte nach rechts in die Freyiburger Straße abbiegen . Er übersah dabei einen auf dem Radweg aus Richtung Titisee kommenden 35-jährigen Fahrradfahrer . Es kam dabei zur leichten Kollision zwischen Fahrrad und PKW , worauf der Radfahrer zu Sturz kam und leicht verletzt wurde. Er wurde durch den Rettungsdienst in die nahegelegene Klinik transportiert und dort ambulant versorgt . Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt, Telefon 07651/93360, in Verbindung zu setzen

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Clemens Winkler Polizeipräsidium Freiburg Polizeirevier Titisee-Neustadt Telefon: 07651 / 9336 - 120 E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/