Polizeipräsidium Freiburg / Todtnau:. Auffahrunfall mit 11000 ...

Todtnau:. Auffahrunfall mit 11000 Euro Sachschaden

Freiburg - Hohen Sachschaden verursachte am Samstag gegen 13.15 Uhr ein Auffahrunfall auf der L126 in Höhe der Abzweigung zum Camping an der Einfahrt "Säge". In Richtung Notschrei befuhren drei Fahrzeuge die Strecke bergwärts, als der Vordermann, eine 41 Jahre alte Frau mit ihrem BMW, links abbiegen wollte und wegen Gegenverkehr anhalten musste. Der 52 Jahre alte Mercedesfahrer hinter ihr erkannte dies und hielt ebenfalls an. Der hinter dem Mercedes fahrende 36 Jahre alte Passatfahrer bemerkte das Halten der beiden Fahrzeuge zu spät und fuhr seinem Vordermann auf. Dieser wurde daraufhin auf den BMW geschoben. Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt, der Mercedes und der Passat mussten abgeschleppt werden. Personen wurden keine verletzt.

ma/md

