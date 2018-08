Polizeipräsidium Freiburg / Todtnau: Fahrradfahrer stürzt schwer ...

Todtnau: Fahrradfahrer stürzt schwer - zufällig von einem Jagdpächter gefunden - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg - Bewusstlos wurde am Mittwochabend ein gestürzter Radfahrer zufällig von einem vorbeikommenden Jäger gefunden. Der Radler wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der 67 Jahre alte Mann hatte mit seinem Pedelec einen abschüssigen Waldschotterweg von Ennerbach nach Brandenberg befahren. Kurz vor Brandenberg war der Fahrradfahrer nach rechts vom Weg abgekommen und wurde, nachdem er gegen eine Felswand geprallt war, ins Unterholz abgeworfen. Dort blieb er ohne Bewusstsein liegen, wo er gegen 17:45 Uhr von einem Jäger gefunden wurde, der umgehend die Rettungskräfte verständigte. Aufgrund der Schwere der Verletzungen erfolgte eine sofortige Verlegung des Radlers in ein Krankenhaus per Rettungshubschrauber. Neben dem Rettungsdienst war auch die Bergwacht im Einsatz.

ma

