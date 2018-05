Polizeipräsidium Freiburg / Trunkenheit im Straßenverkehr - ...

Trunkenheit im Straßenverkehr - Verdacht Straftat - Verkehrskontrolle führt zu Einbehaltung der Fahrerlaubnis

Freiburg - Landkreis Lörrach

Stadt Grenzach-Wyhlen, Ortsteil: Wyhlen

Am frühen Samstagmorgen, den 26.05.2018 konnten Beamte des Polizeirevier Rheinfelden, während der Streifenfahrt beobachten, wie ein Pkw-Führer entlang der Basler Straße in Grenzach-Wyhlen in Schlangenlinien fuhr.

Die Beamten entschlossen sich das Fahrzeug anzuhalten und den Fahrzeugführer einer Kontrolle zu unterziehen.

Hier stellte sich heraus, dass der 31-jährige Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,00 Promille.

Nach der Durchführung einer angeordneten Blutentnahme auf dem Polizeirevier Rheinfelden, veranlasste die Staatsanwaltschaft, dass der Mann seinen Führerschein abgeben und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600 Euro hinterlegen müsse, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.

Nach Beendigung aller Maßnahmen durfte der 31-jährige das Revier zu Fuß verlassen.

