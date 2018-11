Polizeipräsidium Freiburg / Umkirch - Gartenhausaufbrüche

Umkirch - Gartenhausaufbrüche

Freiburg - Umkirch - In der Zeit von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, wurden in der Kleingartenanlage Linsenacker im Bühlweg in Umkirch zumindest zwei Gartenhäuser von unbekannten Dieben heimgesucht. Entwendet wurden im einen Fall eine Lampe mit Bewegungsmelder und Solarmodul, im anderen Fall eine Taschenlampe und Lebensmittel. Hinweise nimmer der Polizeiposten March, Telefon 07665 934293, entgegen und bittet mögliche weitere Geschädigte, sich zu melden.

