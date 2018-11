Polizeipräsidium Freiburg / Umkirch: Kinder finden Frau in ...

Umkirch: Kinder finden Frau in hilfloser Lage und holen Hilfe

Freiburg - Drei Kinder entdecken eine an Demenz erkrankte Frau in hilfloser Lage und holen rechtzeitig Hilfe.

Kurz bevor am vergangenen Montag, 12.11.2018, wegen eines Vermisstenfalls umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet wurden, konnte die an Demenz leidende Frau durch drei Kinder im Bereich der Umkircher Turn- und Festhalle aufgefunden werden. Die 63-jährige war nicht rechtzeitig zu ihrer Wohngruppe zurückgekehrt und wurde daher bei der Polizei als vermisst gemeldet. Die 12-jährigen Kinder, die beim Bolzplatz zusammen spielten, trafen am späten Nachmittag auf die Frau, die sich in hilfloser Lage befand. Sofort kümmerten sie sich um Hilfe, sodass der Rettungsdienst die Dame rechtzeitig versorgen konnte

jc

