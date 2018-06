Polizeipräsidium Freiburg / Umkirch - Verkehrsunfallflucht

Umkirch - Verkehrsunfallflucht

Freiburg - Umkirch - Bedeutender Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Umkirch ereignete. Zwischen 20 Uhr und 03:45 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Straße Im Brünneleacker parkenden Pkws, die beide erheblich beschädigt wurden. Das Polizeirevier Breisach bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer 07667 9117-0 zu melden.

