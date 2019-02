Polizeipräsidium Freiburg / Unfallbeteiligter nach Zusammenstoß ...

Unfallbeteiligter nach Zusammenstoß auf Parkplatz gesucht - Rheinfelden

Freiburg - Landkreis Lörrach

Stadt Rheinfelden (Baden)

Am Samstagnachmittag gegen 16:10 Uhr fuhr der 83-jährige Fahrer einer schwarzen Mercedes A-Klasse auf dem Parkplatz des Toom-Baumarkts in der Schildgasse rückwärts gegen ein geparktes Fahrzeug. Beim beschädigten Fahrzeug soll es sich um einen hellen Kleinwagen gehandelt haben. Zunächst entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, kehrte aber einige Zeit später zurück und wollte sich um die Schadensregulierung kümmern. Leider war das beschädigte Fahrzeug nun nicht mehr an Ort und Stelle.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise auf den Fahrer oder die Fahrerin des beschädigten Pkws geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden unter der Telefonnummer 07623 / 7404-0 in Verbindung zu setzen

