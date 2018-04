Polizeipräsidium Freiburg / Utzenfeld: Motorradfahrer ...

Utzenfeld: Motorradfahrer verunglückt bei Überholmanöver

Freiburg - Utzenfeld: Motorradfahrer verunglückt bei Überholmanöver

Bei einem Unfall im Zusammenhang mit einem Überholmanöver wurde am Freitagnachmittag auf der L123 ein 52-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der Mann befuhr gegen 14.50 Uhr mit seinem Motorrad die L123 von Utzenfeld in Richtung Wieden. Als er kurz nach dem Ortsausgang Utzenfeld einen vor ihm fahrenden Seat überholte, streifte er diesen aus unbekannter Ursache. In der Folge stürzte der Kradfahrer und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

