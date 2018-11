Polizeipräsidium Freiburg / Vater mit zwei Kindern von einem ...

Vater mit zwei Kindern von einem Mann mit Schlagstock bedroht - Zeugenaufruf

Freiburg - Landkreis Lörrach - Stadt Rheinfelden

Am Samstag, den 24.11.2018 kam es auf dem Toom-Parkplatz in Rheinfelden zu einem Zwischenfall bedrohlicher Art. Ein 37-jähriger Mann war mit seinen beiden Kindern auf dem Fahrrad unterwegs. Er bog gegen 12:10 Uhr von der Schildgasse auf den Toom-Parkplatz ein, als ein Autofahrer in einem dunklen Peugeot 407 die Gruppe rasant überholte. Als der Familienvater den Fahrzeugführer auf seine rowdyhafte Fahrweise ansprechen wollte, kam es zu einem lautstarken Wortgefecht zwischen den Männern. Der ca. 1,90 m große und kräftige Autofahrer schubste den Mann anschließend rückwärts, wobei die kleine Tochter zu Boden fiel. Daraufhin nahm der Vater seine Kinder an die Hand, um diese in Sicherheit zu bringen. Der ca. 30-jährige Autofahrer lief der Gruppe hinterher, beleidigte den Mann und drohte ihm mit einem schwarzen Schlagstock in der Hand. Zu einem weiteren Aufeinandertreffen kam es nicht mehr. Die Polizei Rheinfelden hat die Ermittlungen aufgenommen. Nun sucht die Sachbearbeiterin Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Rheinfelden unter der Telefonnummer 07623/74040 zu melden.

