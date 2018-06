Polizeipräsidium Freiburg / Vergewaltigung einer 25-jährigen ...

Vergewaltigung einer 25-jährigen Frau - Dringend Tatverdächtiger von Polizei festgenommen und in Untersuchungshaft - 1. Folgemeldung - Zeugenaufruf

Freiburg - Altstadt/Colombipark - Mögliche Zeugen des Geschehens sowie Personen, die am Samstagmorgen, 09.06.2018, zwischen 6 Uhr und 7 Uhr im Bereich der Eisenbahnstraße und des Colombiparks in Freiburg sachdienliche Wahrnehmungen gemacht oder auch Hilferufe gehört haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern der Kriminalpolizei Freiburg unter der Rufnummer 0761 882 5777 in Verbindung zu setzen. Diese Durchwahl ist rund um die Uhr erreichbar.

Erstmeldung vom 10.06.2018

Vergewaltigung einer 25-jährigen Frau - Dringend Tatverdächtiger von Polizei festgenommen und in Untersuchungshaft

Freiburg (ots) - Altstadt/Colombipark - Am Samstag, 09.06.2018, gg. 06 Uhr 40, meldete sich eine 25-jährige Frau über Notruf bei der Polizei und teilte mit, dass sie soeben im Bereich des Colombiparks von einer ihr unbekannten männlichen Person vergewaltigt worden sei. Ein dringend tatverdächtiger 23-jähriger Mann konnte gg. 14:00 Uhr von der Polizei festgenommen werden und befindet sich in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die Frau vor der Tat im Bereich der Eisenbahnstraße von zwei ihr unbekannten Männern angesprochen, von denen einer ihr in den Colombipark folgte und sie dort vergewaltigte, wogegen sie sich massiv zur Wehr setzte. Nachdem der Mann von ihr abgelassen hatte, gelang es der 25-Jährigen mit ihrem Mobiltelefon die Polizei zu informieren. Der Täter ergriff die Flucht und ließ seinen Rucksack, im dem sich persönliche Dokumente befanden, am Tatort zurück. Die 25-jährige Frau wurde durch die Tat leicht verletzt.

Die bisher durchgeführten Ermittlungen führten noch am Samstag, 09.06.2018, gg. 14 Uhr, zur Festnahme eines dringend Tatverdächtigen. Der 23-jährige syrische Staatsangehörige mit Wohnsitz im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen dauern an.

