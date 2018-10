Polizeipräsidium Freiburg / Verkehrsunfall

Verkehrsunfall

Weil am Rhein - Zwei Schweizer Automobilisten trafen sich am Samstagnachmittag an der Kreuzung Bühlstraße / Breslauer Straße / Humboldtstraße in Weil am Rhein. Die von der Breslauer Straße kommende 43-jährige Touranfahrerin missachtete die Vorfahrt des auf der Bühlstraße fahrenden 60-jähringen Corsafahrers. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, die bei dem Unfall erheblich beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 20.000,- EUR.

