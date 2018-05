Polizeipräsidium Freiburg / Verkehrsunfall am 01.05.2018, Weil, ...

Verkehrsunfall am 01.05.2018, Weil, Zollfreie Straße Zeugenaufruf

Weil am Rhein - Am 01.05.2018 gg. 22:30 Uhr ereignete sich auf der B 317 (Zollfreien Straße) zwischen Weil-Ost und Weil-Otterbach in Höhe der Einmündung Nonnenholzstraße ein schwerer Verkehrsunfall mit verletzten Personen. In diesem Zusammenhang wird ein schwarzer / dunkler SUV/Geländewagen gesucht, der im Bereich der Unfallstelle zur Unfallzeit einen roten Pkw überholte und in Richtung Westen fuhr. Die Insassen des SUV/Geländewagens können sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen und werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat Weil am Rhein, Verkehrsunfallaufnahme (07621/98000) zu melden.

