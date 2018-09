Polizeipräsidium Freiburg / Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad

Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad

Breitnau-Bruckbach - Am heutigen Nachmittag gg. 15:45 Uhr kam ein 17jähriger Leichkraftradfahrer auf der Durchgangsstraße in Breitnau-Bruckbach in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den die angrenzende Wiese abgrenzenden Weidezaun. Dadurch kam er zu Fall und zog sich nach derzeitigem Sachstand eine Wadenbeinfraktur zu. Nach der Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst wurde er zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An seinem Leichtkraftrad entstand ein Schaden von ca. 500,- Euro. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt ist mit der Unfallbearbeitung betraut.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761 / 882 - 0 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/