Polizeipräsidium Freiburg / Verkehrsunfall mit Personenschaden

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Freiburg - Landkreis Lörrach

- Kleines Wiesental, Ortsteil Bürchau

Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall kam es am 27.04.2018, gegen 19.49 Uhr. Hier verlor der 44-jährige Lenker eines Traktors die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass dieses in der Folge rückwärts ein Gefälle hinab rollte und mit einer Hauswand kollidierte. Durch die Kollision entstand erheblicher Sachschaden, welcher auf ca. 100.000 Euro geschätzt wird. Der Fahrer zog sich eine Kopfplatzwunde zu.

Im Rahmen der folgenden Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf Alkoholeinfluss, weshalb der Traktorfahrer eine Blutprobe abgeben musste. Da er darüber hinaus nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt, der Traktor weder zuglassen noch versichert war, sieht er nun ein umfangreiches strafrechtliches Ermittlungsverfahren auf sich zukommen.

Stand: 08:30 Uhr

FLZ/as (rsch)

