Polizeipräsidium Freiburg / Verkehrsunfall mit Personenschaden - ...

Verkehrsunfall mit Personenschaden - 3 Pkw beteiligt - 8 leicht verletze Personen - Sperrung B 3 im Bereich Bad Krozingen - starke Verkehrsbehinderung - Folgemeldung

Freiburg - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Stadt Bad Krozingen, Ortsteil: Oberkrozingen B3, L 123

Am 18.08.2018, gegen 14:40 Uhr meldeten mehrere Notrufteilnehmer einen Verkehrsunfall am Kreisverkehr Oberkrozingen, welcher u.a. die Landstraße L 123 von Staufen an die Bundesstraße B 3 anbindet.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kam es zum Zusammenstoß zwischen mindestens 3 Pkw. Es wurden 11 verletzte Personen gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand glücklicherweise nur Leichtverletzte.

Während der Rettungsmaßnahmen und Erstversorgung der Verletzten und zur Fahrzeugbergung und Unfallaufnahme musste die B 3 nun voll gesperrt werden. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Die örtlich zuständige Straßenmeisterei wurde aufgerufen insbesondere vor dem Hintergrund des Anreiseverkehrs zum Open Air Konzert in Freiburg schnell eine Umleitung einzurichten.

Stand: 15:00 Uhr

Es wird nachberichtet.

FLZ/mt

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761/882-0 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/