Polizeipräsidium Freiburg / Verkehrsunfall mit Personenschaden - ...

Verkehrsunfall mit Personenschaden - mindestens 3 Pkw beteiligt - mehrere verletze Personen - Sperrung B 3 im Bereich Bad Krozingen - starke Verkehrsbehinderung - Abschlussmeldung

Freiburg - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Stadt Bad Krozingen, Ortsteil: Oberkrozingen B3, L 123

Am 18.08.2018, gegen 14:40 Uhr meldeten mehrere Notrufteilnehmer einen Verkehrsunfall am Kreisverkehr Oberkrozingen, welcher u.a. die Landstraße L 123 von Staufen an die Bundesstraße B 3 anbindet.

In ersten Mitteilungen war noch von 11 verletzten Personen die Rede. Diese Zahl konnte zwischenzeitlich auf 8 Personen relativiert werden. Nach derzeitigem Stand waren es zwar insgesamt nur 5 tatsächlich behandlungswürdige Personen, allerdings hiervon zwei schwerere Verletzungen.

Der bisherige Ermittlungsstand ergibt folgenden Sachverhalt:

Eine Fahrzeugführerin, welche von Norden her auf den Kreisverkehr zugefahren kam, geriet vermutlich aus medizinischer Ursache mit dem Fahrzeug in welchem 4 Insassen waren leicht in den Gegenverkehr. Dort kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dieses war mit einer Person besetzt. Durch die Kollision wurde die eine Insassin so verletzt, dass sie zur weiteren stationären Behandlung in ein nahe gelegenes Klinikum kam. Von dem Verursacherfahrzeug wurden die Fahrerin leicht und der Beifahrer schwer (beide Erwachsen) verletzt. Zwei Kleinkinder im Fahrzeugfond blieben unverletzt.

Das zweite betroffene Fahrzeug wurde von seiner Fahrspur abgewiesen und kollidierte wiederum mit einem dritten Fahrzeug, welches mit 4 Personen besetzt war. Zwei erwachsene Insassen dieses Fahrzeuges wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Während der Rettungsmaßnahmen und Erstversorgung der Verletzten und zur Fahrzeugbergung und Unfallaufnahme musste die B 3 für knapp zwei Stunden voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Insgesamt kamen neben einem Rettungshubschrauber auch 4 Rettungsfahrzeuge zum Einsatz.

Die örtlich zuständige Straßenmeisterei wurde aufgerufen - insbesondere vor dem Hintergrund des Anreiseverkehrs zum Open Air Konzert in Freiburg - um schnell eine Umleitung einzurichten.

Gegen 16:30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder frei gegeben werden.

An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Stand: 17:15 Uhr

FLZ/mt

