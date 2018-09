Polizeipräsidium Freiburg / Verkehrsunfall mit Personenschaden ...

Verkehrsunfall mit Personenschaden Zeugenaufruf

Herbolzheim - Am 26.09.2018, gg. 06:10 Uhr, läuft eine Fussgängerin an der Kreuzung Holzmattenstraße / Westendstraße unvermittelt über die Straße und wird hierbei von einen Pkw frontal erfasst. Die Fussgängerin wird schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst Freiburg 0761-8823101 in Verbindung zu setzen.

