Polizeipräsidium Freiburg / Verkehrsunfall mit Sachschaden - ...

Verkehrsunfall mit Sachschaden - Ortsunkundiger Fahrzeugführer biegt zu früh ab und landet im Gleisbereich der Hochrheinbahn - Aufwändige Bergung - Behinderungen im Bahnverkehr

Freiburg - Landkreis Lörrach

Stadt Grenzach-Wyhlen, Ortsteil: Grenzach

Am Sonntagabend, den 02.12.2018, gegen 18.55 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei in Freiburg über Notruf, dass in Grenzach beim Bahnübergang Bäumleweg ein Fahrzeug auf den Gleisen stehen würde. Dieses komme nun nicht mehr weg und stelle eine Gefahr für den Bahnverkehr dar.

Durch den geistesgegenwärtigen Notruf des Passanten konnte der Bahnverkehr glücklicherweise rechtzeitig gewarnt und angehalten werden, bevor es zu einem größeren Unglück hätte kommen können.

Vor Ort stellte sich heraus: Ein ortsunkundiger Fahrer befuhr die Köchlinstraße stadtauswärts und wollte dann nach rechts über den Bahnübergang Bäumleweg abbiegen um gleich darauf wieder nach links in die Scheffelstraße abzubiegen.

Vermutlich führte eine Kombination aus Ortsunkundigkeit, Dunkelheit und dem vorherrschenden Regen dazu, dass er das Steuer zu früh betätigte und statt in die Scheffelstraße auf die Gleise der Hochrheinbahn einbog, für deren Befahrung sein Fahrzeug offensichtlich nicht geeignet war. Er konnte seinen Wagen aus eigenen Kräften nicht mehr zurück auf die Fahrbahn bringen.

Ein verständigtes Abschleppunternehmen barg das Fahrzeug, so dass die Hochrheinstrecke nach ca. einer Stunde Unterbrechung wieder für den Verkehr frei gegeben werden konnte. Das Fahrzeug wurde hierbei nicht unerheblich beschädigt. Der Oberbau der Bahn trug laut Notfallmanager der Bahn keinen Schaden davon.

