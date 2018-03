Polizeipräsidium Freiburg / Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw ...

Verkehrsunfall zwischen Lkw und Pkw in Freiburg auf der B31/Schreiberstraße im Bereich der Baustelle Kronenbrücke- Zeugenaufruf

Freiburg - Am 06.03.18 kam es gegen 09:13 Uhr in Freiburg auf der B31/Schreiberstraße im Bereich der Baustelle an der Kronenbrücke zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Pkw. In diesem Zusammenhang sucht die Verkehrspolizei Freiburg Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten sich unter der Tel.-Nummer 0761-882-3100 zu melden

