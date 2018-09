Polizeipräsidium Freiburg / Verkehrsunfallflucht auf dem Edeka ...

Verkehrsunfallflucht auf dem Edeka Parkplatz in Tiengen

Waldshut-Tiengen - Am 21.09.2018, zw. 12.45 Uhr und 13.15 Uhr, stellte der Geschädigte seinen Pkw BMW grau auf eine Parkfläche zwischen Edeka und der Fa. Deichmann. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass am Fahrzeugheck ein erheblicher Schaden entstanden war. Aufgrund des Schadens kommt als Verursacher ein Lieferwagen, bzw. ein Lkw in Frage. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sollen sich bitte beim Polizeiposten Tiengen, 07741-8316283 oder beim Polizeirevier Waldshut, 07741-8316571, melden.

