Polizeipräsidium Freiburg / Verstoß Betäubungsmittelgesetz nach ...

Verstoß Betäubungsmittelgesetz nach vorangegangener Unterschlagung / 24-jähriger Täter bei fußläufigem Fluchtversuch mit PKW kollidiert

Rheinfelden - Tatzeit; 21.09.2018, 23.10 Uhr Der 29-jährige Geschädigte meldete, dass er ein elektronisches Gerät an zwei Personen leihweise ausgehändigt hatte. Im Anschluss wollten diese das Gerät dem Geschädigten nicht mehr aushändigen. Tatörtlichkeit war ein, in Rheinfelden befindliche Bankinstitution, welche die zwei Täter im Anschluss in Richtung einer in der Nähe gelegenen Gaststätte in der Cesar-Stünzi-Straße verließen. Die zwei Täter konnten an besagter Gaststätte angetroffen werden. Einer der zwei Täter versuchte fußläufig zu flüchten. Hierbei geriet er ins Stolpern und flog mit seinem Kopf gegen einen geparkten PKW. Hierdurch erlitt der 24-jährige Täter eine Platzwunde an der Unterlippe. Im Anschluss konnte dieser festgehalten und mittels Handschließen geschlossen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung der Person, konnte das elektronische Gerät aufgefunden werden. Des Weiteren wurde eine nicht geringe Menge an Drogen und Bargeld aufgefunden. Diese wurden zur Beweissicherung beschlagnahmt

PPFR/FLZ/vB

