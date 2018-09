Polizeipräsidium Freiburg / Vogtsburg - Brandursache unklar

Vogtsburg - Brandursache unklar

Freiburg - Vogtsburg, Am Donnerstag, 20.09.2018, gegen 21:25 Uhr in Achkarren brannte es in einem bewohnten Nebengebäude in der Straße Hinterkirch. Durch das schnelle Eingreifen der freiwilligen Feuerwehr (mit 80 Mann vor Ort) konnte ein Übergreifen auf die Nachbaranwesen verhindert werden. Der Brandort ist derzeit beschlagnahmt und zur Ermittlung der Brandursache ist ein Sachverständiger eingeschaltet. Laut erster Begutachtung soll ein Gebäudeschaden von etwa 150.000 Euro entstanden sein.

