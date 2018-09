Polizeipräsidium Freiburg / Vogtsburg - erneuter Traktorunfall

Vogtsburg - erneuter Traktorunfall

Freiburg - Vogtsburg, Burkheim - Ein 65jähriger Traktorfahrer befuhr mit seinem Schmalspurtraktor am Freitag, 21.09.2018 gegen 11 Uhr die Bündlegasse talwärts. Aufgrund der Überladung (drei gefüllte Bottiche) wurde der Traktor immer schneller und kam schließlich an der Einmündung Winzerstraße zu Fall und beschädigte hier noch einen geparkten Pkw. Der Fahrer wurde schwer verletzt und wurde mit dem DRK in die Klinik gebracht. Die freiwillige Feuerwehr musste den Schlepper bergen, die Straße sperren und die Unfallstelle reinigen. Die Polizei Breisach ermittelt und wird auf Grund der Häufung von Vorfällen in nächster Zeit verstärkte Kontrollen der landwirtschaftlichen Fahrzeuge durchführen.

