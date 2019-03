Polizeipräsidium Freiburg / Vogtsburg - Freilaufende Lämmer

Vogtsburg - Freilaufende Lämmer

Freiburg - Achkarren - Vier freilaufende Lämmer konnten durch gutes Zureden über die Außenlautsprecher wieder von den hinzugerufenen Polizeibeamten in ihr Gehege getrieben werden. Am Dienstagabend liefen die Lämmer beim Solarpark in Vogtsburg auf der Straße herum, bis ein Verkehrsteilnehmer die Polizei verständigte.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an: Polizeirevier Breisach Tel.: 07667 9117-0 E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/