Polizeipräsidium Freiburg / Vogtsburg, L 115 - Radfahrer schwer ...

Vogtsburg, L 115 - Radfahrer schwer verletzt

Freiburg - Vogtsburg - Am Sonntagmorgen ereignete sich gegen 11 Uhr auf der Landesstraße 115 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Rennradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Die dreiköpfige Radlergruppe fuhr vom Vogelsangpass kommend talwärts, als der Vorausfahrende ohne Fremdeinwirkung ins Schlingern geriet und in der Folge nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier überschlug er sich und blieb verletzt liegen. Er wurde nach Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Freiburger Klinik eingeliefert.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach Tel.: 07667 9117-111 E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/