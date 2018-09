Polizeipräsidium Freiburg / Waldkirch: Berlin - Waldkirch; ...

Waldkirch: Berlin - Waldkirch; seltsame Wege

Freiburg - LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldung)

Waldkirch: "Schnee" von Berlin nach Waldkirch transportiert

Leider kommt es auch im eigentlich beschaulichen Elztal und Umland immer wieder zu Drogendelikten und Aufgriffen von größeren Mengen illegaler Betäubungsmittel. Beim Polizeirevier Waldkirch ist allerdings derzeit ein ganz besonderer Fall anhängig: Ein Autohaus aus dem Elztal kaufte einen Gebrauchtwagen von einem Autohaus aus Berlin an. Bei der Abnahme des Wagens stellte ein aufmerksamer Mitarbeiter des Elztäler Autohauses fest, dass etwas Merkwürdiges im Sicherungskasten des Autos steckte, was dort nicht hingehört. Schnell war klar, dass dort eine sogenannte "Plombe" (Transportbehälter für Betäubungsmittel) versteckt wurde. In dem Behältnis wurde zwar nur eine recht geringe Menge Kokain aufgefunden, welches aber dennoch von der Polizei beschlagnahmt werden musste. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

RWK/rb / ts

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an: Thomas Spisla Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761 / 882 1015 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/