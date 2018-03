Polizeipräsidium Freiburg / Waldkirch: Fahrer ohne Versicherung ...

Waldkirch: Fahrer ohne Versicherung - Sozius ohne Helm

Freiburg - LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Dienstagmittag (13.3.2018) fuhr ein Mann auf einem Kleinkraftrad durchs Städtle. Eine Polizeistreife stoppte ihn, da er seinen Sohn als Sozius beförderte und dieser keinen geeigneten Schutzhelm trug. Bei der anschließenden Kontrolle wurde ferner festgestellt, dass an dem Kleinkraftrad noch ein altes Versicherungsschild aus dem vorigen Jahr montiert war, das am 01.03.2018 seine Gültigkeit verloren hat. Die Polizei ermittelt nun wegen mehrerer verschiedener Verstöße. Weiterfahren durften die beiden nicht mehr. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass sich Benutzer von Kraftfahrzeugen mit kleinen Versicherungsnummernschildern unbedingt davon vergewissern sollten, nur mit dem für das Versicherungsjahr 2018 gültigen Schild unterwegs zu sein.

rb

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an: Walter Roth Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761 882-1013 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/