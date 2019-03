Polizeipräsidium Freiburg / Waldkirch: Fahrzeug zerkratzt / ...

Waldkirch: Fahrzeug zerkratzt / Elzach: Unfallflucht beim Einkaufen

Freiburg - LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen)

Waldkirch: Fahrzeug zerkratzt

Am Donnerstagabend wurde in Waldkirch in der Moltkestraße ein schwarzer Audi A4 beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte das Fahrzeug, welches auf einem Privatstellplatz geparkt war, mit einem spitzen Gegenstand und beschädigte es dadurch erheblich. Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Waldkirch unter der 07681/4074-0

Elzach: Unfallflucht beim Einkaufen

Am Samstag, gegen 08 Uhr morgens, parkte ein Audi A4 am Haupteingang eines Supermarktes in der Freiburger Straße. Hierbei streifte ihn ein unbekanntes Fahrzeug an der linken Seite und verursachte einen größeren Sachschaden. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an Telefon: 07666/9383-0.

