Polizeipräsidium Freiburg / Waldkirch: Foodtruck fängt Feuer / ...

Waldkirch: Foodtruck fängt Feuer / Waldkirch: Gurtmuffel im Visier / Waldkirch: Ist der Radfahrer von alleine gestürzt?

Freiburg - LANDKREIS EMMENDINGEN - (3 Meldungen)

Waldkirch: Foodtruck fängt Feuer

Möglicherweise ein technischer Defekt an dem eingebauten Ofen führt dazu, dass am Dienstag gegen 16.30 Uhr ein zum "Foodtruck" umgebauter Lkw auf einem Parkplatz in der Lange Straße Feuer fing. Die alarmierte Feuerwehr Waldkirch war mit zwei Löschzügen schnell vor Ort und konnte die Flammen, die bereits aus der Dachluke schlugen, unter Kontrolle bringen. Personen wurden nicht verletzt, an dem Fahrzeug entstand allerdings hoher Sachschaden.

Waldkirch: Ist der Radfahrer von alleine gestürzt?

Mit mittelschweren Verletzungen musste am Dienstagnachmittag ein E-Bike-Fahrer durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Er war gegen 16.20 Uhr in der Lange Straße Höhe Hausnummer 102 mit seinem Rad gestürzt. Unklar ist allerdings, warum und wie er zu Fall gekommen war. Die Polizei bittet deshalb etwaige Zeugen des Vorfalls, ihre Beobachtungen unter Tel. 07681 4074-0 mitzuteilen.

Waldkirch: Gurtmuffel im Visier

Im Durchschnitt alle 13 Minuten zog die Polizei am Dienstag zwischen 09.30-12.30 Uhr einen Gurtmuffel aus dem Verkehr. Die Beamten hatten Höhe Fabrikstraße einen Kontrollposten eingerichtet, um stichprobenartig die Anschnallmoral zu überprüfen. Diese sei grundsätzlich zwar gut gewesen, berichteten die Beamten, dennoch seien neun Autofahrer wegen nicht angelegtem Gurt und ein Fahrzeugführer wegen Telefonierens am Steuer beanstandet worden.

