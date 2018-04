Polizeipräsidium Freiburg / Waldkirch: Gegen Autos getreten / ...

Waldkirch: Gegen Autos getreten / Waldkirch: Beifahrer verhaftet

Freiburg - LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Waldkirch: Gegen Autos getreten

In der Nacht auf Sonntag ließ offenbar ein Zeitgenosse in der Hansjakobstraße seinen Frust oder Übermut an geparkten Autos aus. Etwa um 05:20 Uhr lief dieser durch die Hansjakobstraße und trat dort zumindest gegen zwei dort geparkte Autos. Wie die Polizei feststellte, entstand auch Sachschaden. Trotz guter Zeugenangaben fehlt derzeit noch der entscheidende Hinweis auf den Verursacher, der sich bereits vor dem Eintreffen der Polizei entfernt hatte. Er soll zwischen 35 und 40 Jahre alt und ca. 165 cm groß gewesen sein. Seine Statur wurde als kräftig und sein Haarschnitt als sehr kurz beschrieben. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Waldkirch. Telefon: 07681/40740.

Waldkirch: Beifahrer verhaftet

Wie so oft zeigte es sich in der Nacht auf Samstag, dass Polizeibeamte den sogenannten siebten Sinn haben und auch anlasslose Kontrollen zu guten Erfolgen führen. Gegen 01:30 Uhr stoppte eine Polizeistreife ein Auto in Waldkirch. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Beifahrer zum einen illegal Betäubungsmittel mit sich führte und auch wegen einer anderen Straftat zur Verhaftung ausgeschrieben war. Die Polizei verhaftete ihn und lieferte den jungen Mann noch in der Nacht in die Justizvollzugsanstalt ein.

RWK/rb

