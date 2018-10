Polizeipräsidium Freiburg / Waldkirch: Ist das nicht schön?

Waldkirch: Ist das nicht schön?

Freiburg - LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldung)

Am Dienstagmittag verlor offensichtlich jemand seinen prall gefüllten Geldbeutel auf dem Marktplatz. Die Finderin, eine ehrliche ältere Dame, brachte den Geldbeutel mit mehreren 100 Euro - wie es sich gehört - zur Polizei, so dass sich der Verlierer nun an diese wenden kann, um sein Eigentum wieder in Empfang zu nehmen. In diesem Falle ist es Ehrensache, aber auch gesetzlich geregelt, dass der ehrlichen Finderin Finderlohn zusteht. Im selben Zeitraum gab übrigens auch ein anderer ehrlicher Finder eine verlorengegangene Kreditkarte bei der Polizei ab. Die Polizei berichtet, dass es entgegen landläufiger Meinung noch sehr, sehr ehrliche Bürger gibt.

RWK/rb

