Polizeipräsidium Freiburg / Waldkirch: Rabiater Ladendieb / ...

Freiburg - LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen)

Waldkirch: Rabiater Ladendieb

Am Mittwoch fiel ein junger Mann gleich mehrmals negativ auf. Nachmittags meldeten Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes der Polizei, dass sie einen Ladendieb verfolgen, der Waren von fast 200 Euro gestohlen hatte. Die gerufene Polizei konnte den flüchtigen 31-jährigen Ladendieb im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung ausfindig machen und auch stellen. Der wenig kooperative, dafür aber stark alkoholisierte junge Mann, schlug zum einen nach einem der Beamten und beleidigte Beide auch noch in übelster Fäkalsprache. Nur mit viel Mühe und "dicker Haut" gelang es die Situation ohne Verletzung des nun Beschuldigten zu beruhigen. Gegen ihn mussten nun gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet werden.

Waldkirch-Buchholz-Sexau: Rätselhafter Fall

Irgendwann am Mittwochnachmittag, sehr wahrscheinlich war es gegen 14:30 Uhr, muss wohl ein junger Radfahrer im Bereich Sexau-Buchholz gestürzt sein. Der knapp volljährige Fahrradfahrer, der mit Helm unterwegs war, wurde offensichtlich an der Unglücksstelle auch von Helfern erstversorgt. Davon zeugt unter anderem eine Halskrause, die er trug, als er zu Hause ankam. Dort angekommen, erkannten Angehörige, dass eine ärztliche Behandlung von Nöten war. Er musste zur eigenen Sicherheit stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Aufgrund seiner Erinnerungslücken kann die Polizei den Unglückshergang bislang noch nicht nachvollziehen, weshalb sie um Mitteilung sachdienlicher Hinweise bittet. Telefon: 07681/4074-0.

