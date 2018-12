Polizeipräsidium Freiburg / Waldkirch: Unglückliche ...

Waldkirch: Unglückliche Konstellation / Waldkirch: Kopfüber in den Bach

Freiburg - LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen)

Waldkirch: Unglückliche Konstellation

Am Dienstagmorgen beabsichtigte eine Autofahrerin vom Parkplatz an der evangelischen Kirche aus nach rechts in die Freiestraße einzubiegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei kreuzte dann ein auf dem Gehweg bergab fahrender Radfahrer den Weg des Autos. Der 66-jährige Radfahrer zog sich bei der Kollision eine Fraktur zu, sodass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Da die genauen Umstände des Unfalls noch nicht feststehen, bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Unfallzeit war am Dienstag, um 07:40 Uhr. Telefon: 07681/40740.

Waldkirch: Kopfüber in den Bach

Am Dienstagnachmittag fuhr ein Autofahrer mit seinem Kleinwagen auf einer schmalen Straße am Stadtrand. Aus noch nicht geklärter Ursache kam er zunächst von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Brückengeländer. Im Anschluss verlor er vollends die Kontrolle über seinen Wagen und stürzte in einen etwa zwei Meter tiefer gelegenen Bachlauf. Sein Auto blieb senkrecht und kopfüber mit der Front im Bachlauf stehen. Der knapp 90-Jährige schaffte es selbständig, sich aus seiner nicht einfachen Position zu befreien und kletterte aus dem Wagen. Nach Kenntnisstand der Polizei konnte der vorsorglich ins Krankenhaus eingelieferte Mann nach einer medizinischen Überprüfung ohne Befund wieder entlassen werden. An seinem Auto entstand Totalschaden. Die Ermittlungen und auch die Recherchen, inwieweit sich beim ihm individuell das hohe Lebensalter auf die Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen auswirkt, dauern an.

(Bild: Polizei)

rb

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an: Walter Roth Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761 882-1013 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/