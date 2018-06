Polizeipräsidium Freiburg / Waldshut: Fahrraddiebe festgenommen

Waldshut: Fahrraddiebe festgenommen

Freiburg - Zwei Fahrraddiebe werden auf frischer Tat von einem Zeugen beobachtet und der Polizei gemeldet. Bei der anschließenden Fahndung werden sie festgenommen.

Der Anzeigenerstatter meldete am Freitag, 01.06.2018, gegen 1 Uhr, dass zwei Personen versucht hätten, Fahrräder vor der Sparkasse in der Bismarckstraße in Waldshut zu entwenden. Die beiden Tatverdächtigen, die sich an den Fahrradschlössern zu schaffen gemacht hatten, konnten von Beamten des Polizeireviers Waldshut-Tiengen festgenommen werden. Gegen beide wird nun wegen versuchten Diebstahls ermittelt. Einer davon befand sich zum Zeitpunkt der Pressemitteilung noch in polizeilichem Gewahrsam, da ein Vollstreckungshaftbefehl gegen ihn vorlag. Sollte die offene Geldstrafe nicht bezahlt werden, wird der 22-Jährige voraussichtlich inhaftiert.

