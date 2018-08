Polizeipräsidium Freiburg / Waldshut-Tiengen: Auto streift ...

Waldshut-Tiengen: Auto streift Lkw-Fahrer - Fahrer macht beleidigende Geste und fährt weiter - Polizei sucht Zeugen

Dringend Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Freitagvormittag in der Eisenbahnstraße abspielte. Um 10.30 Uhr stellte ein Lkw-Fahrer seinen Lastzug auf dem Gehweg der B 34 ab, um Waren bei der Firma Matratzen Concord auszuliefern. Als sich hinter ihm eine Lücke auftat, stieg der Brummifahrer aus und betrat festen Boden. In diesem Moment soll ihn ein vorbeifahrendes großes, schwarzes Fahrzeug gestreift haben. Der Geschädigte schrie auf, worauf ihm der Autofahrer den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt haben soll und seine Fahrt fortsetzte. Der Lkw-Fahrer merkte sich das Kennzeichen und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die sucht nun nach Zeugen und bittet sie, sich zu melden ((07751-8316-0).

