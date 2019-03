Polizeipräsidium Freiburg / Waldshut-Tiengen/Gurtweil: Sattelzug ...

Waldshut-Tiengen/Gurtweil: Sattelzug verliert Eisstücke - Zeugensuche!

Freiburg - Am Montagmorgen hat ein Sattelzug in der Ortsdurchfahrt von Gurtweil vom Auflieger Eisstücke verloren. Diese sollen andere Fahrzeuge getroffen haben. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 08:00 Uhr fiel der Lastwagen beim Kreisverkehr an der Schlüchtbrücke einem Autofahrer auf, wie vom Auflieger immer wieder kleinere Eisstücke fielen. In der Schlüchttalstraße soll ein entgegenkommendes silbernes Auto getroffen worden sein. Das Verkehrskommissariat Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8963-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und mögliche Geschädigte, sich dort zu melden.

